Köyceğiz sokaklarında satranç coşkusu yaşandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi sokaklarında “Sokakta Satranç Var” etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla İl Temsilciliği ve Köyceğiz, Yatağan, Fethiye, Milas, Ortaca İlçe Temsilciliklerinin organize ettiği "Sokakta Satranç Var" etkinliği coşkuyla tamamlandı. TSF tarafından her yıl okullar açılmadan önceki hafta geleneksel olarak hayata geçirilen "Sokakta Satranç Var" projesinin bu yıl sekizincisi 10-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. TSF’nin önderliğinde ve tüm yurda yayılan il ve ilçe temsilciliklerinin organizasyonları ile gerçekleştirilen projede, tüm yurttaşlar satranç oynadı. Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye’nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen ’Sokakta Satranç Var’ projesi yine tüm ülkede büyük bir satranç coşkusu ile hayata geçti.