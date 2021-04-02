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Köyceğiz portakalının farklılıkları raporlandı

Muğla ekonomisine 415 milyon lira katkısı bulunan, 41 bin 500 dekar alanda 166 bin ton üretilerek Türkiye üretiminin yüzde 13’ünü karşılayan Köyceğiz Washington Navel cinsi portakala coğrafi işaret alma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA 02.04.2021, 13:49
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Köyceğiz portakalının farklılıkları raporlandı

Muğla ekonomisine 415 milyon lira katkısı bulunan, 41 bin 500 dekar alanda 166 bin ton üretilerek Türkiye üretiminin yüzde 13’ünü karşılayan Köyceğiz Washington Navel cinsi portakala coğrafi işaret alma çalışmaları sürüyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Batem) tarafından yapılan inceleme ile Köyceğiz Portakalının farklılıkları raporlandı. Köyceğiz gölü etrafında, Yuvarlak ve Namnam Çayları arasında kalan bölgede yetiştirilen portakalın, şeker oranı, aroması, kokusu, kabuk kalınlığı, dilim sayısı, ağırlık açısından washington navel cinsinin diğer portakallara göre farklılık gösterdiği kanıtlanmış oldu. Bu kapsamda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmaları doğrultusunda Köyceğiz Ziraat Odası tarafından yapılacak başvuru aşamasına gelindiği öğrenildi.
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