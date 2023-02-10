Köyceğiz Müftülüğü’nden giden görevliler çalışmalara başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden deprem bölgesine giden Müftülük ve TDV gönüllü görevlileri vatandaşlara hizmete başladı.

Deprem felaketine uğrayan vatandaşlara yardım etmek amacıyla Köyceğiz Müftülüğü’nden giden 11 görevli Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesine ulaşıp koordinatör Düzce İl Müftüsü Osman Aydın ile birlikte deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Köyceğiz Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesi görevlileri deprem bölgesinde yaraları canla başla sarıyorlar. Görevliler cenazelerin techiz-tekfin ve defin işlemleri, gelen yardımları dağıtma, çadırları kurma, ailelere ve çocuklara moral motivasyon desteği olmak üzere verilen tüm görevleri ifa ederek yaraları sarıyorlar.