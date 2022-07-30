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Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası’na hazırlanıyor.

MUĞLA 30.07.2022, 19:04
Köyceğiz, masa tenisi zafer kupasına hazırlanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası’na hazırlanıyor.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün destekleriyle Köyceğiz Spor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası 28 Ağustos 2022 tarihinde Pazar Günü gerçekleştirilecek. Bin kişilik Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan Köyceğiz Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası’na 5-10, 11-20, 21-40, 41-60, 61 üstü yaş kategorilerinde bulunan sporcular katılacak.

Kulüp Başkanı Tarkan Öztürk Köyceğiz Spor Kulübü 30 Ağustos Zafer Kupası Masa Tenisi Turnuvası’na tüm masa tenisi sporcularını davet etti.

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