Köyceğiz Kaymakamı Maslak, depremzedeleri ziyaret etti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesinden vatandaşlar gelmeye devam ederken, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak depremzedeleri ziyaret etti.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, deprem afeti sebebiyle evlerinden ayrılıp Köyceğiz’e yerleştirilen depremzede vatandaşları ziyaret etti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem afeti sonrası milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Depremzede vatandaşlar çeşitli illerdeki öğrenci yurtlarına, misafirhanelere ve otellere yerleştiriliyor. Deprem bölgesinden Köyceğiz’e gelip misafirhanelere yerleştirilen depremzedeler, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve kurum amirleri tarafından ziyaret edildi. Kaymakam Maslak, konaklamak için yerleştirilen depremzedeleri ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Kaymakam Maslak, depremzedelerin durumları ve ihtiyaçları hakkında yetkililerden bilgi alırken, ilçenin tüm kurumlarının ve vatandaşlarının depremzede ailelerin yanlarında olduğunu söyledi.