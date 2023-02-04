Köyceğiz kadın voleybol takımları Cumhuriyet Kupası’na hazırlanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Akademi Spor Kulübü bünyesinde kurulan Evinin Sultanları Kadın Voleybol Takımları, Cumhuriyet Kupası için hazırlanıyor.

Muğla Voleybolu Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 2023 yılının ilk kadın veteran voleybol turnuvası başladı. Muğla’da düzenlenen dostluk turnuvalarına 35+ ve 43+ olmak üzere iki kategoride toplam 10 takım katılıyor. Her ay bir ilçede düzenlenecek turnuvanın birincisi Muğla’da gerçekleşti. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü kadın veteran voleybol takımları Muğla’da gerçekleşen turnuvaya 35+ ve 43+ olmak üzere iki kategoride katıldı. Köyceğiz kadın veteran voleybol takımları yöneticileri sporculara Atatürk resimli formalar yaptırarak müsabakalara iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı, Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle organize edilen bu özel turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Muğla ilimizde düzenlenen dostluk turnuvasına Köyceğiz Akademi Spor Kulübü olarak 35+ ve 43+ iki kategoride katıldık. Her ay bir ilçemizde düzenlenecek olan tüm turnuvalara bu iki kategoride Köyceğiz ilçemizi temsilen katılacağız. Bu yıl çok önemli ve özel bir yıl, bu turnuvalarla Ata’mızın armağanı Cumhuriyetimizi en iyi şekilde kutlama fırsatı bulacağız. Bu yıla özel Atatürklü formalar yaptırdık. Bu ay müsabakalar Datça’da olacak ona gideceğiz. Tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.