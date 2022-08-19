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Köyceğiz jandarması huzur ve güven için yollarda

Köyceğiz’de İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri ilçe merkezinden daha fazla vatandaşın yaşadığı Beyobası Mahallesi ve çevresinde halkın huzur ve güveni için denetimlerini sürdürüyor.

MUĞLA 19.08.2022, 11:20
Köyceğiz jandarması huzur ve güven için yollarda

Köyceğiz’de İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri ilçe merkezinden daha fazla vatandaşın yaşadığı Beyobası Mahallesi ve çevresinde halkın huzur ve güveni için denetimlerini sürdürüyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 7/24 saat esasına göre gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren jandarma trafik timleri, kazaların önlenmesi ve güvenli yolculuk yapılması için kontrollerine aralıksız devam ediyor. İlçeye gelen yerli ve yabancıların büyük ilgisini çeken, restoranların bulunduğu, Yuvarlak Çay mevkii civarında vatandaşların güvenli tatil geçirilmesi için devriye ekipleri denetimler yapıyor. Dalyan ve Marmaris yöresinden gelen araç sayısındaki artış nedeniyle trafik ekipleri Yuvarlak Çay karayolunun giriş ve çıkışlarında GBT sorgulamasının yanı sıra genel denetimlerini arttırdı. Jandarma denetimlerinin turizm sezonu boyunca devam edeceği öğrenildi.

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