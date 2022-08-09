Köyceğiz İlçe Müftülüğü çocuklarla camide bir gün programında buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Müftülüğü Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ile camilerde bir araya geldi.

Çocuklara milli ve manevi değerleri öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve dini bilgiler aktarmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca “Çocuklarla Camide Bir Gün” projesi hazırlandı. Bu proje çerçevesinde Köyceğiz İlçe Müftülüğü, Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle Toparlar, Zeytinalanı ve Döğüşbelen merkez camilerinde buluşma düzenledi. Kahvaltı ile başlanan programlarda öğle namazına kadar dini bilgiler dersi yapıldı.

Öğle namazı kılındıktan sonra spor etkinlikleri ve yarışmalar yapıldı. Akşam namazına kadar çeşitli oyunlar oynayan çocuklara, akşam namazının ardından yemek ikramı yapıldı ve yemek duası öğretildi. Yatsı namazı öncesi Şehitlerin aziz ruhları başta olmak üzere, tüm geçmişler için Yasin-i Şerif okunarak dualar edildi ve yatsı namazı kılındı. Camide bir gün programına katılan tüm çocuklar mutlu bir gün geçirdiler.