Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim töreni yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ’dan boşalan makama Pınar Ortaokulu Müdürü Kerem Karahan atanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü uzmanlık görevine atandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine de Pınar Ortaokulu Müdürü Kerem Karahan atandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta olan Fazıl Karabağ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini Kerem Karahan’a devretti. Karabağ, "Görev yaptığım süre içerisinde bilmeyerek kırdığım mesai arkadaşlarım olmuş olabilir. Kamu yararı çerçevesinin dışına çıkmamaya özen gösterdim. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere hukukumuz olan herkese hakkımı helal ediyorum ve onlardan da haklarını helal etmelerini umuyorum" diye konuşarak Karahan’a kolaylıklar başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini devralan Kerem Karahan ise bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Karabağ’a teşekkür ederek, başlayacak olduğu Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki uzmanlık görevinde başarılar diledi.

Törenin ardından Karabağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile tek tek vedalaşırken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.