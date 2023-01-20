Köyceğiz Hamitköy Ortaokulu’na kantin ve yemekhane yapılacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu’na kantin ve yemekhane yapılması planlandı.

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu’nda mevcut kantin ve yemekhanenin yetersiz kalmasından dolayı sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunun çözülmesi için yeni bir kantin ve yemekhane yapılması kararlaştırıldı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile birlikte Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu’nu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri, okulda yapılan çalışmalar, yapılması planlanan yeni kantin ve yemekhane binası hakkında Okul Müdürü Gültekin Bağcıoğlu’ndan bilgi aldı. Çalışmaların en kısa sürede başlayacağı öğrenildi.