Köyceğiz Hacıbey Camii’nde restore çalışmaları başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Hacıbey Camii’nde restore çalışmaları başladı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1957 yılında yapılan Hacıbey Camii’nde, restore ve bakım çalışmaları başladı. Cami dışına kurulan iskele ile dış yüzeyde çalışmalar başrken, cami içerisinde de tadilat ve bakım çalışmalarının yapılacağı öğrenildi. Caminin bakıma alınmasını sevine cemaat ise hayırsever vatandaşların yardımı bekliyor.

Ulucami Mahallesi’nde Atatürk Kordonu’nun Kuzeyinde bulunan Hacıbey Camii kare şeklinde, tek şerefeli minaresi ile kent meydanına bakıyor. Cami, Atatürk Kordonu girişinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Dernek yönetimi hayırseverlerin yardımlarını beklemektedir.