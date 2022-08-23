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Köyceğiz Gölü’ne 260 bin sazan bırakıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan Köyceğiz Gölü’ne bırakıldı.

MUĞLA 23.08.2022, 11:21
Köyceğiz Gölü’ne 260 bin sazan bırakıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde balıklandırma çalışmaları çerçevesinde yüz binlerce yavru sazan Köyceğiz Gölü’ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynakları ve ürünlerinin korunarak, sürdürülebilir kullanılması, su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla başlatılan ’Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Muğla’da Köyceğiz Gölü’nde 260 bin sazan balığı su ile buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 52 kilometrekarelik alana yayılan Köyceğiz Gölü’nün biyoçeşitliliğine ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla uygulanan proje çerçevesinde Köyceğiz Gölü kenarından 260 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışmada yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

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