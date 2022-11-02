Köyceğiz Gölü dip temizliği yapıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde dalgıçlar tarafından gölün dip temizliği yapıldı.

“Temiz Göl Temiz Köyceğiz” parolasıyla düzenlenen etkinlik Atatürk Kordonu doğu yönünde başladı, kıyıda kordon boyunca devam etti. Çevre farkındalığını artırmak ve vatandaşları bu konuda daha fazla bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliği, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği ve gönüllü dalgıçlar organize etti. Gölün zemininde temizlik yapan dalgıçlar, araç lastiği, ambalaj, pet, cam şişe, poşet, metal çatal kaşık, tencere gibi atıklar çıkardı. Köyceğiz Doğayı Koruma Derneği Başkanı Semra Gönenç, herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi. Etkinlikte Köyceğiz Gençlik Merkezinden gönüllü 20 öğrenci ve Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri çöp toplamaya yardım etti.