Köyceğiz Göl Spor Taylandlı ünlü hokeycileri transfer etti

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde Muğla’yı temsil eden Köyceğiz Göl Spor Kulübü Taylan Kadın Hokey Milli Takımı sporcuları Kittiya Losantia, Tikhamporn Sakulpithak, Jiratchaya Todkaew’i kadrosuna kattı.

Aylardır bu oyuncuları transfer etmek için mekik dokuyan Köyceğiz GölSpor Kulübü sonunda mutlu sona ulaştı.

Tayland Krallığı Kadın Milli Takımı Hokey ’de dünya çapında başarıları olan bir takım olarak göze çarptığını söyleyen kulübün antrenörü Serkan Şen transfer süreci ile ilgili ,” İranlı Kondisyoner Reza Salmanzadeh aracılığıyla Tayland Milli Takımı Teknik Direktörü Esfendiyar Safaei ile iletişime geçtik ve bu sayede sporcuların transferlerini hızlandırdık bu sporcuların takımımızın gücüne güç katacağına inanıyoruz resmi prosedürlerimizde AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın büyük destekleri var kendisine teşekkür ediyoruz “dedi.