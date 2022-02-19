Köyceğiz Fen Lisesi öğrencilerinden miniklere ziyaret

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde duyarlı bir davranışa imza atan fen lisesi öğrencileri, çocuklara fen bilimlerini sevdirmek amacıyla anaokul öğrencilerini ziyaret ederek deneyler yaptı.

Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri “Dolduralım küçük elleri, mutlu olsun geleceğin fenlileri” projesi amacıyla Köyceğiz Beyobası Anaokulu’nu ziyaret etti. Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri proje kapsamında ve Nurşen Orhan koordinatörlüğünde topladıkları oyuncakları tekrar kullanıma kazandırmak ve geleceğin bilim insanlarına fen bilimlerini tanıtabilmek amacıyla minikler ile bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca’nın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Fen Lisesi öğrencileri, minik öğrenciler ile birlikte fen bilimlerini sevdirmek için hazırladıkları deneyleri yaptılar. Anaokulu öğrencileri için hazırladıkları deneyleri yapan liseli gençler, küçük kardeşlerine rol model oldular. Deneylerin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oyuncakları, anaokulu öğrencilerine verdi. Beyobası Anaokulu Müdürü Esra İldaş ise ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut, Öğretmen Nurşen Orhan ve Fen Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.