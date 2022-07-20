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Köyceğiz Ekincik’te jandarma asayiş noktası açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ekincik Mahallesi’nde jandarma asayiş noktası açıldı.

MUĞLA 20.07.2022, 16:20
Köyceğiz Ekincik’te jandarma asayiş noktası açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ekincik Mahallesi’nde jandarma asayiş noktası açıldı.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçenin turizm bölgesi olan Ekincik Koyu girişine Jandarma Asayiş Noktası açılarak hizmet vermeye başladı. Köyceğiz’e gelen yerli ve yabancı turistlerin ve mavi yolculuk yatlarının tek uğrak yeri olan Ekincik Bölgesi’nde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması çerçevesinde, Jandarma Asayiş Noktası’nın önemli bir görevi ifa edeceği belirtildi. 24 saat açık olacak olan Ekincik Jandarma Noktasının her vatandaşa cevap verebileceği ifade edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği, orman yangınlarının önlenmesi ve diğer olaylara karşı açılan jandarma noktası Köyceğiz halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

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