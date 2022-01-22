Köyceğiz Döğüşbelen Ortaokulu kütüphaneye kavuştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Döğüşbelen Ortaokulu öğrencileri, hayırseverler taradından yaptırılan kütüphaneye kavuştu.

Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi’nde bulunan Döğüşbelen Ortaokulu, Türkiye çapında beyaz eşya üretimi yapan bir firmanın çalışanları tarafından kurulan Yaşam İçin Birliktelik Derneği üyelerinin desteğiyle yeni kütüphanesine kavuştu. Yeni kurulan kütüphanenin açılışı ise düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışta söz alan Döğüşbelen Ortaokulu Müdürü Orhan Türkmen; “Okumak gıdadır, okuyan insan bilen insanlıktır, diyen Victor Hugo’nun da öngördüğü gibi kitaplar ve kütüphaneler okullardan ayrı düşünülemeyecek hazinelerdendir. Bu hazineyi okulumuza kazandıran Yaşam İçin Birliktelik Derneği üyelerine teşekkür ederim, bizleri onurlandırdılar. Emeklerinden dolayı kendilerine şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Açılışın ardından Okul Müdürü Türkmen, Yaşam İçin Birliktelik Derneği üyelerine teşekkür plaketini takdim etti. Yaşam İçin Birliktelik Derneği Yönetimi ise öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, sonra ki süreçte de okul öğrencilerine ve kütüphaneye desteklerinin süreceğini belirtti.