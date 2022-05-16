Köyceğiz Devalı Tatlar Festivali sona erdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivalinin ikinci gününde yöresel tatlar görücüye çıkarken, festival tatlı sunumlarının ardından sona erdi.

Festivalin ikinci gününde yöresel tatlardan çeşitli şerbet, tatlı, sofralık aromatik yağ, kantaron yağı üretimi ve aromatik bitki çayları ile ilgili bilgi verildi, uygulamaları canlı olarak gösterildi ve sunum yapıldı. Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Meslek Yüksek okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Devaköy Doğal ve Sağlıklı Yaşam Derneği ve Ortaca Slow Food iş birliği ile organize edilen 1.Geleneksel Köyceğiz Doğanın Mirası Devalı Tatlar Festivali Film Festival alanında açılan atölyelerle devam etti. İlk olarak Ortaca Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi ve Ortaca Slow Food Başkanı Selma Atabey ve öğrencileri şerbet atölyesinde Gelincik Otu şerbeti ve Karabaş Otu şerbeti yaparak ziyaretçilere sunum yaptı. Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yusuf Sıcak ve öğrencileri Mavi Kelebek Çayı, Altın Otu çayı, Ebegümeci Otu çayı ve Limon Otu çayı yaparak, ziyaretçilere sunum yaptı. Aromatik yağlar ve uçucu yağlardan örnekler sunuldu. Festival Ferhan Yüksel ile Ayurveda, “Beden Simyasının Gizli Gücü “Altı Tat” sunumu ve eğlencelerle sona erdi. Festivalin gelecek yılllarda da yapılması planlanıyor.