Köyceğiz Delta Plajı’nda Kadın Veteran Voleybol Turnuvası yapılacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde "Evinin Sultanları Plajda, Kadın Voleybol Turnuvası Delta Plajında gerçekleşecek.

Kadın Veteran Voleybol Takımları “30 Ağustos Zafer Kupası” için 9-10-11 Eylül tarihlerinde Köyceğiz Delta Plajında mücadele edecek. Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü’nün düzenlediği Kadın Veteran Voleybol Turnuvası 9 Eylül Cuma Günü saat 19.00’da Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı’nda açılış töreni ile başlayacak. Saat 20.00’da Köyceğiz Delta Plajı’nda oynanacak müsabakalarla devam edecek. 11 Eylül Pazar günü kupa töreni ile turnuva sona erecek.