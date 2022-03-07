Köyceğiz, Curling’te 3 takımla finallere katılma hakkı kazandı

Antalya’da yapılan Okul Sporları Floor Curling iller arası grup şampiyonasında Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşandı.

Antalya’da yapılan grup müsabakalarına, Köyceğiz Muğla ilini temsilen çeşitli kategorilerde 7 takımla katıldı. Grup maçlarında Köyceğiz Fen Lisesi Mix takımı 1., Köyceğiz Fen Lisesi kız takımı 2., Köyceğiz Toparlar Ortaokulu kız takımı 2. olarak Eskişehir’de yapılacak finallere katılma hakkını elde etti. Antalya’da gerçekleşen Floor Curling turnuvasında Köyceğiz’den Ahmet Murat Yenici ve Ahmet Mağat hakem olarak görev aldılar. Şampiyonada dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi. Floor Curling İl Temsilcisi Ahmet Ömek, Köyceğizli takımların başında maçlara çıkan Osman Erman ve Aziz Yıldız’a, araç desteği sağlayan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.