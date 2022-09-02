Köyceğiz BİLSEM’de 120 üstün yetenekli öğrenci eğitim alacak

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi 120 öğrenciyle eğitim öğretime başlayacak.

Köyceğiz Ortaca ve Dalaman ilçelerinden yaklaşık 120 üstün yetenekli öğrencinin Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitime başlayacağı bildirildi. Özel büro sorumlusu Mustafa Orhan’ın aracılığıyla Zeynep Kurt müzik atölyesi Bilim ve Sanat Merkezi’ne kazandırıldı. Bilim ve Sanat Merkezi yetkilileri Köyceğizlilere seslenerek; “Siz Köyceğiz sevdalıları, geleceğin mimar mühendis ve sanatkarlarının yetişmesinde bizimde katkımız olsun derseniz adınıza atölye yaptırabilir ve kalıcı bir eser bırakabilirsiniz.” ifadelerini kullandılar.