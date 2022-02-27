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Köyceğiz Belediyespor, evinde ağırladığı İzmir takımına mağlup oldu
Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 17. Haftası’nda Köyceğiz Belediyespor, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne 36-31 mağlup oldu.
MUĞLA 27.02.2022, 17:32
Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 17. Haftası’nda Köyceğiz Belediyespor, evinde ağırladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne 36-31 mağlup oldu.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Köyceğiz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne 36-31 mağlup oldu.