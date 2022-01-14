Köyceğiz Belediyesi araç filosunu zenginleştirmeye devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Köyceğiz Belediyesi’ne hibe edilen 2 yeni araç ilçeye kazandırıldı.

Muğla’nın Köyceğiz Belediyesi araç filosuna 2 adet yeni araç kazandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen araçlar ilçeye getirilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. Araçların belediyeye kazandırıldığını ifade eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; “İlçemiz Köyceğiz gelişen ve büyüyen bir ilçedir. Vatandaşlara daha temiz çevre ve kaliteli yaşam alanı sunmak için bu tür araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle araç filomuza 2 yeni araç kattık. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet arazöz aracı ve çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere 1 adet yol süpürme aracı hibe olarak belediyemize kazandırılmıştır. Yeni araçlarımızın, güzel hizmetler vermesi düşüncesi ile kazasız belasız görevler ifa etmesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen aracımızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.