Köyceğiz Belediye personeline ilkyardım eğitimi verildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, belediye personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

İlkyardım bilincinin geliştirilmesi ve ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla, Köyceğiz Belediye personeline Tuğçe Koparan ve Belek Öztürkcan tarafından belediye toplantı salonunda ilk yardım eğitimi verildi. İlkyardım eğitiminde, muhtemel bir müdahale gerektirecek problem karşısında neler yapılması gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Seminerde teorik bilgilerin yanında, belediye personeline maketler üzerinde kalp masajı, suni solunum, yaralı veya hastayı taşıma teknikleri gibi konularda uygulamalar yaptırıldı.