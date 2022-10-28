Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan’a forma hediye edildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın Toparlar Ortaokulu’na yaptığı destek nedeniyle forma hediye edildi.

Toparlar Ortaokulu Müdürü Hakan Güven, Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Demirci ve masa tenisi takımı öğrencileri Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Toparlar Ortaokulu’na verdiği destekler için kendisine teşekkür ederek, Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın adının yazılı olduğu okul formasını takdim ettiler. Belediye Başkanı Kamil Ceylan, miniklerle bir süre sohbet ederek, iyi çalışmalarını tavsiye etti. Okul derslerinde ve spor müsabakalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ceylan; miniklerin değerli hediyelerine teşekkür etti.