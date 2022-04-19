Köyceğiz Balcılar Mahallesi Merkez Camii ibadete açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Balcılar Mahallesi’nde yapımı devam etmekte olan Merkez Camii, iç mekanının tamamlanmasıyla ibadete açıldı.

Balcılar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Tepe’nin girişimleri, hayırseverlerin, mahalle halkının yardım ve destekleriyle yapılmakta olan Balcılar Camisi’nin son olarak yeni halılarının serilmesiyle iç mekan işleri tamamlandı. Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz yeni yapılan Balcılar Merkez Camii’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve yapılması gerekenler hakkında istişarede bulundu. Caminin dış işlemleri, lavabo şadırvan ve çevre düzenlemesi de hayırseverlerin yardımıyla en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Muhtar Muzaffer Tepe’ye ve hayırseverlere caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Müftü Karagöz; “Camiler çocuklarla, bay-bayanlarımızla, yaşlılarımızla, gençlerimizle güzel cemaati bol olsun, Ramazanı Şerifiniz mübarek, oruçlarımız, ibadetlerimiz makbul olsun" dedi.