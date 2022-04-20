Köyceğiz bahar renklerine büründü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde baharın müjdecisi mor salkımlı ağaçlar çiçek açtı.

Köyceğiz’de evlerin önünde, bahçe duvarlarında, balkonlardaki mor salkımlar bahar mevsimi ile birlikte çiçek açtı. Çevreye güzellik katan mor salkımlı ağaçlar vatandaşların da dikkatini çekiyor. Mor salkımlı ağaçların çiçekleri salkımlar halinde renkleriyle tablo gibi görüntüler oluşturarak görenleri hayran bırakıyor. Vatandaşlar mor salkımlı çiçeklerle fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşıyor. Mor rengi ile dikkat çeken bu salkım çiçek aynı zamanda güzel kokusuyla da mest ediyor.