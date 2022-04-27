Köyceğiz Anadolu Lisesi Mars’ta yaşamı konuştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Mars’ta yaşam konulu bilim söyleşisi gerçekleştirdi.

Köyceğiz Anadolu Lisesi Astronomi Kulübünün hazırladığı "Mars İnsanlık İçin Yeni Bir Liman Olabilir Mi?" konulu bilim söyleşisinde, öğrenciler düşüncelerini açıklayıp bilgilerini paylaştılar.

Köyceğiz Anadolu Lisesi Astronomi Kulübünün hazırladığı "Mars İnsanlık İçin Yeni Bir Liman Olabilir Mi?" etkinliğine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Şube Müdürü Hatice Karaca, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ yaptığı açıklamada, “Köyceğiz Anadolu Lisesi Astronomi Kulübü’nün hazırladığı bilim söyleşisi başarıyla tamamlandı. Öğrencilerimiz konuya çok iyi hazırlanmışlar. Sunumlarından ilginç bilgiler edindik. Emeği geçen Astronomi Kulübü Rehber Öğretmeni Mehmet Erensayın, öğrenciler Batıkan Demirel, Yusuf Berke Akbulutlar, Ayberk Kaya, Hüseyin Can Belgrat, Mustafa Tayyip Şahan ve Zuhal Sarıyaşar’a teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.