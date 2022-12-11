Köy Yaşam Merkezi’nde 3 kuşak birlikte eğitim görüyor

Muğla’da kullanılmayan 59 köy okulu, Köy Yaşam Merkezleri olarak kazandığı yeni kimliğiyle 3 kuşağın bir arada eğitim gördüğü eğitim yuvalarına dönüştürüldü. Muğla’nın Milas İlçesi Akkovanlık Mahallesi’nde yıllardır kapalı olan okul, Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürülerek okul binasında anasınıfı, ilkokul ve halk eğitim kursu açıldı. Akkovanlık köyünde okula sabah anneleri ile birlikte gelen anasınıfı ve ilkokul öğrencileri sınıflarında derse girerken anneleri de aynı binada açılan halk eğitim kursunda halı dokuyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde başlatmış olduğu Köy Yaşam Merkezleri Projesi’yle kullanılmayan köy okulu binaları, köyün ihtiyaçları doğrultusunda çok kısa sürede revize edilerek anaokulu, ilkokul, kurs merkezine dönüştürüldü. Köylerinde okullarına kavuşan çocuklar, artık köylerden şehirlere taşınmıyor. Aynı zamanda yetişkinler için de mesleki ve teknik kurslardan, tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede kurslar gerçekleştiriliyor.

Projenin yürütülmeye başlamasıyla birlikte Muğla il genelinde 59 kapalı köy okulunun onarımı ve bakımı gerçekleştirilerek Köy Yaşam Merkezi olarak öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunuldu. 59 Köy Yaşam Merkezi bünyesinin tamamında halk eğitim merkezine bağlı kurslar açılırken 39 anasınıfı ve 20 ilkokul olarak hizmete başladı. Böylece köylerin kalbi haline gelen Köy Yaşam Merkezleri, hem öğrencilerin hem de köy halkının ilgi odağı oldu. Bu merkezlerde açılan 80 halk eğitim kursunda bugüne kadar bin 564 köy sakini kursiyere halı dokuma, çocuk gelişimi, hayvancılık, el sanatları, arıcılık, ilk yardım vb. eğitimleri verildi. Bu sayede 3 kuşak bir arada bu merkezlerde eğitim görmeye başladılar.

3 kuşağın bir arada eğitim gördüğü Akkovanlık Köy Yaşam Merkezinde 20 öğrenci ilkokula giderken 6 öğrenci de anasınıfında eğitim görüyor. Halk Eğitimi Halı Dokuma Kursunda 14 kursiyer kurs görüyor. Kursiyerlerden çoğunluğu öğrencilerin anneleri ve büyükannelerinden oluşuyor. Okula sabah anneleri ile birlikte gelen anasınıfı ve ilkokul öğrencileri sınıflarında derse girerken anneleri de aynı binada açılan halk eğitim kursunda halı dokuyorlar.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay; “Köylerimizde atıl ve kapalı duran okullarımızı, köyün ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezi gibi birçok eğitim kurumunu bir arada barındıran Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürerek öğrencilerimizin ve köy halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı mekânlar olarak tasarlanan Köy Yaşam Merkezlerimizin sayısı Muğla il genelinde 59’a ulaştı. Köy Yaşam Merkezlerimiz Bakanımız Mahmut Özer’in ifadesiyle köylerimizin kalbi oldu” dedi.