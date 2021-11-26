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‘Köy okullarında akıllı tarım, akıllı arıcılık’ projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla Güney Ege Kalkınma Ajansının yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 500 bin TL bütçe ile onaylanan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü ‘Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık’ projesi tanıtımı yapıldı.

MUĞLA 26.11.2021, 11:57
‘Köy okullarında akıllı tarım, akıllı arıcılık’ projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla Güney Ege Kalkınma Ajansının yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 1 milyon 500 bin TL bütçe ile onaylanan ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü ‘Köy Okullarında Akıllı Tarım Akıllı Arıcılık’ projesi tanıtımı yapıldı.

Projenin yürütücüsü Milli Eğitim

Proje tanıtım toplantısına Vali Orhan Tavlı, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve projenin paydaşları katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla, Güney Ege Bölgesi’nde yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan proje, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve yürütülüyor.

Proje kırsala destek sağlayacak

Projenin amacı, Muğla genelinde ekolojik turizm alanında öncelikli seçilen ve tarımsal potansiyeli yüksek kapalı köy okullarında sosyoekonomik olarak dezavantajlı bireylere, köy halkına ve meslek liselerine akıllı tarım ve akıllı arıcılık faaliyetleri aracılığı ile istihdam sağlamak, kurulacak atölyelerde yenilikçi öğrenci ve öğretmen eğitimleri vermeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Muğla’nın öncü-öncelikli istihdam sektörleri olan ‘Tarımsal Üretim, Ekolojik Turizm, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ sektörleri ile buluşacak olan temel üretim faaliyetleri belirlendi.

Araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülecek

Proje kapsamında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Araştırma Geliştirme, Köy Okulları Modeli ve ÜRGE (Üretim Geliştirme) Meslek Liseleri Modeli olmak üzere iki hizmet modeli tasarlandı. ARGE Köy Okulları Modeline 6 kapalı köy okulu, ÜRGE Meslek Liseleri Modeline de 3 meslek lisesi dahil edildi.

Proje 6 ilçede yürütülecek

Toplamda Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz, Ula, Menteşe ve Milas ilçelerini kapsayan proje il genelinde yaygın etkiye sahip olup toplamda 18 ay sürecek. Bu süre içerisinde Akıllı Tarım ve Akıllı Arıcılık ile ilgili eğitim faaliyetleri, farmbot, sensör, makine, ekipman, akıllı sera, akıllı kovan üretim faaliyetleri, yazılım geliştirme faaliyetleri, tıbbi aromatik bitki üretimi, distilasyonu ve sonuçlarının analiz faaliyetleri, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret gibi başvuru faaliyetleri gerçekleşecek.

Bütçe 1 milyon 500 bin TL

Proje kapsamında tasarlanan bu üretim sahaları, üretim sahalarının kurumsal yapılar olması, tarımsal potansiyellerin iklimsel mevcudiyetini koruması, üretimde yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve satış pazarlama sahalarının hali hazırda var olması ile projenin sürdürülebilirliği yüksek olduğu açıklandı. Proje ortağı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve proje iştirakçileri Muğla Çalışma ve İş Kurumu, Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 6 Köy Muhtarlığı, 6 Köy Kooperatifi, Köy Okulları Değişim Ağı Sivil Toplum Kuruluşu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği, KÖYKOP, Muğla Teknopark olmak üzere önde gelen 20 destekçisi ile projeye Muğla’da geniş bir katılım sağlandı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1 milyon 500 bin TL bütçe ile onaylandı.

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