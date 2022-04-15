Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82’inci yıl etkinliği

Köy Enstitülerinin kuruyuşunun 82’nci yılı nedeniyle Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Prof. Dr. Muammer Tuna ve Prof. Dr. Şule Aycan, köy enstitülerinin kuruluş amacı, tarihi, enstitülerde verilen eğitimlerin içeriği ile ilgili katılımcıları bilgilendirdiler.

Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ülkemiz tarihinin en önemli eğitim atılımı olan köy enstitülerimizi unutmadık. Belediye olarak paydaşı olduğumuz etkinlikte değerli hocalarımızdan enstitülerde, dönemin zorlu şartlarında bile her çocuğun yeteneğine göre eğitim verildiğini, enstitülerin imkânsızlıklar içerisindeki topluma eğitim kalitesiyle umut ışığı olduğunu öğrendik. Köy Enstitülü öğretmenlerimizin anılarını dinledik, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi saygıyla andık. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Etkinlik Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve protokol üyeleri tarafından etkinliğe katkı veren isimlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edilmesi ile son buldu.