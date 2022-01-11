Kötekli’ye ‘Polis Noktası’ için protokol imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Menteşe Kaymakamlığı arasında, Kötekli Mahallesi girişinde bulunan daha önce Coğrafi Bili Sistemleri Merkezi olarak kullanılan prefabrik yapı polis noktası oluşturulması için Menteşe Kaymakamlığına geçici devri yapıldı.

Üniversite yerleşkesinde sürekli artan öğrenci sayısına bağlı olarak asayişe bağlı olayların giderek artış göstermesi üzerine önce Menteşe Belediye Meclisinde Kötekli Mahallesine ‘Polis Noktası’ oluşturulması için karar alınmış ve komisyona havale edilmişti. Komisyonda alınan karar kabul edilirken, Polis Noktası kurulacak alanın geçici tahsis protokolü de imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş arasında Kötekli Mahallesinin girişinde daha önce Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi olarak hizmet veren prefabrik binanın geçici tahsis protokolü imzalandı.

Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, “Kötekli Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız olsun, çok yoğun olarak bulunan öğrencilerimiz adına güvenliğin sağlanması amacıyla bir dizi çalışmalar içindeydik. Rektör hocamız kendi yerlerinden prefabrik bir binayı boşaltarak polis noktası olarak kullanılmak üzere tahsis etti. Kendisine vatandaşlarımız adına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise “Bizim varlık nedenimiz öğrencilerimiz. Onların emniyetinin sağlanması için ne gerekiyorsa sahadayız. Sayın Valimizin talimatları ile başlayan ve bu bölgede emniyeti arttırmak için güvenlikçilerimize yer oluşturma adına bünyemizde bulunan yaklaşık 200 metrekarelik bir binayı Menteşe Kaymakamlığımıza bu protokolle verdik. Burada görev yapacak güvenlikçilerimiz ile daha önce Kötekli Mahallemizde pek de hoş olmayan sıkıntıları bundan sonra yaşamayacağımızı umuyorum” dedi.