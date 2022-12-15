‘Köstebek’ 50 bin hat taraması yaptı

Türkiye’de kanal görüntüleme, temizlik ve kazısız tamir teknolojisini uygulayan sayılı kurumlardan olan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılından bu yana kanal görüntüleme robotu ile 40 bin 378 metre kanalizasyon, 9 bin 302 metre de yağmur suyu hat görüntüleme işlemi gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının kontrolünü ‘köstebek’ olarak bilinen robotlu kamera ile yapıyor. Türkiye’de kanal görüntüleme, temizlik ve kazısız tamir teknolojisini uygulayan sayılı kurumlardan olan MUSKİ Genel Müdürlüğü, bu alanda çalışmalarına devam ediyor. Aracın kuruma kazandırılarak çalışmaların başlatıldığı günden bu yana il genelinde birçok görüntüleme ve onarım işlemi yapan ekipler, il genelinde yaklaşık 50 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu hat taraması gerçekleştirdi.

40 bin 378 metre kanalizasyon, 9 bin 302 metre de yağmur suyu hat taraması gerçekleştirildi

2016 yılından itibaren kanal görüntüleme robotu ile 40 bin 378 metre kanalizasyon görüntülemesi yapan ekipler, yağmur suyu hattında da 9 bin 302 metre görüntüleme işlemi gerçekleştirdi. Enerji maliyetlerinin arttığı son dönemde enerji maliyetini düşürmesi çabasına giren MUSKİ ekipleri, terfi istasyonları ve atık su arıtma tesislerine gelen atık su haricinde kanalizasyon şebekesine giren yer altı ve deniz sularının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bugüne kadar kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaklaşık 700 arıza tespit eden MUSKİ ekipleri, bu arızaların birçoğunu robotlar aracılığıyla kazısız bir şekilde giderildi.

“Lavabo ve tuvaletlere atılanlara dikkat edilmeli.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada, il genelinde birçok bölgede hatlarda tıkanıklıkların meydana geldiğini, en büyük sebeplerinden biri olarak yağ atıklarının kanalizasyon sistemine dökülmesi olduğunu belirtti. Açıklamada “Kanal görüntüleme aracını filomuza dahil ettiğimiz günden bu yana ekiplerimiz il genelinde aralıksız olarak tarama ve temizlik işlemlerini sürdürüyor. Araçta yer alan sistem sayesinde hatlar robot aracılığıyla taranıyor, ihtiyaç durumuna göre kazısız onarım ve temizleme işlemi gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda lavabo ve tuvaletlere atılıp, dökülmemesi gereken bir çok nesneyle karşılaştık. Islak mendil, pet şişe, gıda ve giysi ambalajı, giysi parçaları, terlik, telefon, sigara paketi ve izmariti gibi bir çok nesne hatlarda büyük sorunlara yol açıyor. Özellikle sanayi ve evsel yağ atıkları borulara yapışıp, zamanla katman oluşturarak hatların tıkanmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızdan tuvalet ve lavabolara bu tür ürünleri atmaması, özellikle yağ atıklarının bertarafının yağ toplama alanlarında gerçekleştirilmesi konusunda hassas olmalarını rica ediyoruz”