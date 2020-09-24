Köstebek 211 kilometre keşif yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını kontrol eden ‘Köstebek’ adlı iki yönlü robot kamera ile il genelinde toplam 211 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının içini kontrol etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, şehirlerin damarları olarak nitelendirilen kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının kontrolünü ‘köstebek’ olarak bilinen kameralı robotla yapıyor. 45 santimetre uzunluğa, 15 santim genişliğe sahip iki yönünde de kamerası olan köstebek lakaplı robot, Muğla genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kontrol ederek arızayı ekiplere yönlendiriyor.

2020 yılının Eylül ayına kadar ‘Köstebek’ adlı iki yönlü robot kamera 37 bin 500 metre kanalizasyon hattı görüntülemesi yapılırken 75 adet kanalizasyon arızası tespiti yapıldı. 2 bin 200 metre yağmur suyu hattı görüntülenirken, 15 adet yağmur hattı arızası belirlendi. 2016 yılından bugüne toplam 211 kilometre 700 metre görüntüleme gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada insan vücudundaki damarların önemi kadar; kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarının da şehirler için çok önemli olduğu vurgulanarak, “MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün araç filosunda bulunan kanal görüntüleme aracımız ile hatlardaki tıkanıklık, sızma ve taşma gibi arızaların kesin ve noktasal olarak tespitini yapıyoruz. Bu aracımız yapmış olduğu görüntülemeler ile bugüne kadar 385 kanalizasyon, 41 adet yağmur suyu arızasını tespit ederek müdahalede bulunulmasını sağladı” denildi.

Hatlardaki arızalar nedeniyle üst yapıların boz-yap haline gelmemesi için artık bu araçla deneme yanılmaya son verildiği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Aracımız periyodik olarak il genelindeki hatlarda inceleme sırasında veya ihbardan dolayı arızalı olabileceği güzergahta keşif yapıyor. Keşfin ardından arızalı yer noktasal olarak tespit ediliyor. Bu sayede boz-yap işlemi yapılmıyor. Ayrıca kontrol esnasında hattın taş, bez parçası veya evsel atıklardan dolayı tıkanan yerler de ise kazı çalışması yapılmadan kanal temizleme aracı ile arıza gideriliyor”