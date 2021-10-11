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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Kos açıklarında sürüklenen tekne Bodrum’a çekildi
Yunanistan Kos adası açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Bodrum’a güvenli bir şekilde çekildi.
MUĞLA 11.10.2021, 16:51
Yunanistan Kos adası açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Bodrum’a güvenli bir şekilde çekildi.
Bodrum-Kos arasında dümen arızası yapan 30 metre boyunda ve içinde 4 kişi bulunan tekne, Kara Ada açıklarındaki Türk karasuları sınırında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 botunca yedeklenerek Bodrum’a emniyetli bir şekilde çekildi.