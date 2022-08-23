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Koray Avcı, Bodrum’da sevenleriyle buluştu

Bodrum Antik Tiyatro’da açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Koray Avcı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

MUĞLA 23.08.2022, 12:23
Koray Avcı, Bodrum’da sevenleriyle buluştu

Bodrum Antik Tiyatro’da açık hava konserleri hız kesmeden devam ediyor. Koray Avcı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

Sevenleri için özel hazırladığı repertuarı ile dikkat çeken Koray Avcı, enerjisi ve performansı ile unutulmaz bir performansa imza attı.

Şarkılarının yanı sıra sahnede okuduğu şiir ve anlattığı hikâyelerle de müzikseverlere duygusal anlar yaşatan Koray Avcı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, gecenin sonunda “Masum Değiliz” şarkısına bis yaparak konseri noktaladı.

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