Kooperatifler üretiyor, MELSA halkla buluşturuyor

Tarıma, kooperatifleşmeye ve yerel üreticinin kalkınmasına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, üretim kooperatifleri yanında tüketim kooperatiflerinin oluşması ve ürünlerin üreticiden tüketiciye aracısız ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerin ürettiği 130 çeşit ürünün vatandaşlarla buluştuğu MELSA’da hem üreticinin hem tüketicinin kazandığı bir zincir oluşturdu. MELSA Muğla’nın 13 ilçesinden, Aydın ve Mersin’den birer kooperatif olmak üzere 15 üretim kooperatifinin yöresel ve el yapımı ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Zeytin yağı ve zeytin çeşitleri, sirke, hububat, konserve, kuru meyve, kuru baklagiller, aromatik bitki yağları, dekoratif ürünler, sabun gibi daha birçok ürün MELSA aracılığı ile halkla buluşuyor.

Muğla’da Tarımsal Güçbirliği’ni kurarak tüm kooperatifleri bir çatı altında toplayan Büyükşehir Belediyesi MELSA ile de bu kooperatiflerin ürünlerinin aracısız halka ulaşmasını sağlıyor. Vatandaşlar MELSA şubelerinden ya da https://www.muglaelsanatlari.com.tr/ adresinden yöresel ürünlere ulaşabiliyor, sipariş verebiliyor. Ayrıca vatandaşlar MELSA üzerinden deprem bölgesine destek kolisini de ücretsiz gönderebiliyor.