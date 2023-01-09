Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Milas - Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yelbiz’in (47) kontrolünde Söke istikametinden Milas’a doğru seyreden 35 BFR 639 plakalı otomobil, Derince Mahallesi sınırları içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya uçarak, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki S.A.Y ise yaralandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı S.A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren Hakan Yelbiz’in cansız bedeni güvenlik güçleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.