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Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi.

MUĞLA 08.09.2021, 15:05
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi.



Edinilen bilgiye göre, Selimiye’den Milas’a doğru seyreden Murat K.’nin kontrolündeki 35 PCG 83 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, TOKİ yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Devrilen kamyon ise yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

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