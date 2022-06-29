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Kökleri ayrı gövdeleri bir

Muğla’nın Menteşe ilçesi Göktepe mahallesi yolu üzerinde bulunan üç ayrı kökten çıkıp tek gövdede birleşen ağaç, görenleri şaşırtıyor.

MUĞLA 29.06.2022, 11:14
Kökleri ayrı gövdeleri bir

Muğla’nın Menteşe ilçesi Göktepe mahallesi yolu üzerinde bulunan üç ayrı kökten çıkıp tek gövdede birleşen ağaç, görenleri şaşırtıyor.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe mahallesi yolu üzerinde bulunan servi ağacı, bu yolu kullanan vatandaşların ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar doğa harikası ağacı, fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Ağaçta üç kökünün bulunmasının bir doğa harikası olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, "Sanki birbirine düşkün üç ağaç hasrete dayanamayıp, yaşamlarını tek gövde olarak devam ettirme kararı almış gibi köklerini tek gövdede birleştirmiş. Muhteşem bir doğa harikası" diye konuştu.

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