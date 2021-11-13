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“Kocasını Pişiren Kadın” oyununun galası yapıldı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunun gala gösterimi yapıldı.

MUĞLA 13.11.2021, 15:16
“Kocasını Pişiren Kadın” oyununun galası yapıldı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunun gala gösterimi yapıldı.

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde, Debbie İssit’in yazdığı ve çevirisini Yasemin Erbulun’un yaptığı, Filiz Çevik Tan’ın yönettiği tiyatro oyunu “Kocasını Pişiren Kadın"ın oyuncuları Cansın Yunt, Oğulcan Çelik ve Ziba Türk Ateş’in performansları, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da izlediği oyun sonunda konuşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, şehir tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kocasını Pişiren Kadın” ve “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunlarının yönetmenleri Filiz Çevik Tan ve Ali Şahin ile her iki oyunun oyuncu ve teknik ekibini sahneye çağırdı.

Filiz Çevik Tan, konuşmasında pandemi süresince zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, “Uzun yorucu bir süreydi bizim için ama çok çok keyifle çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için.” dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, 2002 yılından itibaren tiyatroda emeği geçenlerin isimlerini tek tek okuyarak teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Çok zorluklar yaşadık elbette. Daha da yaşayacağımızı biliyoruz ama sayın başkanımız Ahmet Aras’ın da dediği gibi; ‘Biz inat ediyoruz, sabrediyoruz ve en önemlisi doğru yaptığımıza inanıyoruz; ve de gücümüzü aldığımız siz sanatseverlere, izleyicilerimize, elbette öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz.” diyerek Başkan Aras’ı sahneye davet etti.

Başkan Aras, tüm şehir tiyatrosu ekibini tek tek tebrik edip, “Gerçekten muhteşem bir oyundu, arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma tüm seyirciler adına bu çiçeği takdim etmek istiyorum” diyerek oyunun yönetmeni Filiz Çevik Tan’a çiçek takdim etti.

Başkan Aras konuşmasının ardından Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibiyle birlikte salonu dolduran seyircileri selamlayarak, teşekkür etti.

“Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunun gala gösterimi Nurol Kültür Merkezi’nde Bodrum Belediye A.Ş. tarafından organize edilen kokteyl ile sona erdi.

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