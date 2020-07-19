Kızkumu Plajı pandemiye rağmen rekor ziyaretçi ağırlıyor
YERLİ TURİSTLERİN AKIN ETTİĞİ KIZ KUMU
Muğla’nın Marmaris ilçesine 30 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi’nin simgesi haline gelen Kızkumu plajı pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.
Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde yeşili ve mavisiyle görenleri hayran bırakan 560 metre uzunluğu ve ortalama 3 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu Plajı ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakılınca deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu’nu her gün binlerce kişi ziyaret ederek hem hatıra fotoğrafı çektiriyor hem de yürüdükten sonra denizin keyfini çıkarıyor. Yurt dışı turizmin bu yıl henüz canlanmamış olması yerli turizmin de merkezi sınavlardan sonra hareketlenmesi tatil yörelerinin dolmasına sebep oldu. Kızkumu’da bu yörelerin başında geliyor.
Kızkumu plajını ziyaret eden Serdal Kayhan isimli vatandaş bölgeyi çok beğendiğini belirterek ‘’ Kızkumu doğa harikası 560 metrelik yolu yürümek ve denizde yüzmek gerçekten muhteşem herkese tavsiye ederim ‘’ dedi.
Kızkumu plajına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu da dikkatlerden kaçmadı.
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|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|33
|43
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
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|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Real Valladolid
|38
|42
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|42
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|38
|41
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|38
|39
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|37
|36
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|35
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|37
|32
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