Kızıyla beraber aynı üniversitede eğitim görüyor

Muğla’nın Fethiye’nin ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Tarkan Sapmaz, hayalini kurduğu üniversite eğitimini,18 yaşındaki kızı Mine ile birlikte gerçekleştiriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi’nde öğrenim gören baba-kız okula birlikte gidip geliyor, birlikte ders çalışıyor. Fethiye’de turizm işletmeciliği yapan Tarkan Sapmaz, hayalini kurduğu üniversite eğitimini, 18 yaşındaki kızı Mine Sapmaz ile birlikte gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor. Tarkan Sapmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde Finans ve Ekonomi bölümünde, kızı Mine ise aynı üniversitede Yaşlı Bakım Bölümünde eğitim görüyor. Okula birlikte gelip giden, beraber vakit geçiren baba-kız, ders konusunda da birbirlerine yardımcı olurken, baba Tarkan Sapmaz, kızıyla birlikte okula gitmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

"Kızımla beraber eğitim görüyorum"

Fethiye’de 25 yıldır turizm işletmeciliği yaptığını ifade eden Tarkan Sapmaz, “Kızımla beraber aynı üniversitede eğitim görüyorum. Ben finans ve ekonomi bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Kızımla birlikte aynı üniversitede eğitim görmek inanılmaz bir duygu. Benim hep hayallerimde var idi. Oda çocuklarıma örnek bir insan olmaktı. Allah’ım bana bu duyguyu yaşattı. Üstelik kızımla birlikte beraber aynı üniversitede ders görüyorum. Bunun yanında bir kızım daha var lisede. İnşallah seneye oda buraya gelecek ve o zaman daha da mutlu olacağım” dedi.

“Okumanın yaşı yok”

Okumanın yaşının olmadığını belirten baba Tarkan Sapmaz, “Özellikle genç nesillere ne olursa olsun imkanlar dahilinde okumalarını tavsiye ediyorum. Ben gençlerin isteyince neler yapabileceğini iyi bilen bir insanım. Örneği de benim. Buradan mezun olduktan sonra üçüncü üniversiteye gitmeyi hayal ediyorum” diye konuştu.

“Hayallerim arasındaydı”

Babası ile birlikte aynı üniversiteye giden 18 yaşındaki Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi Mine Sapmaz ise, “Babamla aynı okulda eğitim görmekten dolayı çok mutluyum. Bana her zaman enerji ve motive veriyor. Babamın okuma azmini görünce bende hırslanıyorum. Sadece bana değil çevremdeki arkadaşlarıma da örnek oluyor. Kesinlikle Fethiye dışında başka üniversiteye gitmeyi düşünmedim .Çünkü babamla okul yollarını kat etmek ve aynı üniversitede eğitim görmek hayallerim arasındaydı. Bu hayalimi gerçekleştirdiği için babama da çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.