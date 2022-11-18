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Kızalağaç’ta kaza: 1 yaralı
Ula Kızılağaç Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kadın ağır yaralandı.
MUĞLA 18.11.2022, 14:48
Ula Kızılağaç Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı, kadın ağır yaralandı.
Muğla’nın Ula İlçesi Kızılağaç Mahallesinde yolun karşısına geçtiği sırada Gülsel B. isimli kadına, Marmaris istikametine doğru ilerleyen 06 BC 4004 plakalı araç çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akyaka’da yaşadığı öğrenilen ve kazada ağır yaralanan Gülsel B, hastaneye kaldırıldı.