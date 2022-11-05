Kissebükü’nün gizemi gün yüzüne çıkıyor

Muğla’nın Bodrum Mazı bölgesinde, birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan Kissebükü Antik Çağ Kenti kazılarında eski gizemli bir kent açığa çıkıyor.

Yapılan ön kazı çalışmaları sonucu; vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik şapel ve hamam, konutlar, kule ve sarnıçların bulunduğu antik kentte incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan’dan bilgi aldı.

YİKOB’tan 1 milyon TL destek

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde yer alan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’nde, son bir yıldır Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışmaları devam ediyor.

Kıyıdan 800 metre sahil şeridine sahip olan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti, 5. ve 7. Yüzyıl Bizans dönemine ışık tutacak bilgiler saklaması nedeniyle arkeolojik açıdan önem taşımaktadır. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı şimdiye kadar yaklaşık 1 Milyon Liralık harcama bütçesi ile Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’ni kültür mirasımıza eklemek için çalışmaktadır.