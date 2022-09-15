Kissebükü’nde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Acele’ kamulaştırma ilanı

Bodrum ilçesine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Kissebükü Anastasiapolis Antik Kentindeki kazı çalışmalarının yürütülebilmesi için çevresindeki 17 bin metrekarelik alanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Acele’ kamulaştırılarak bu alandaki tarihi yapıların ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması sağlanacak.

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde “Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mazıköy Mahallesi, Anastasiapolis Antik kenti 1. Derecede Arkeolojik Sit alanında kalan yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 141 ada 5 parsel numaralı taşınmazın 17.107 M2’lik kısmanın, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.