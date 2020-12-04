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Kısıtlamada sokak hayvanları Büyükşehir’e emanet

Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet’ sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor.

MUĞLA 04.12.2020, 17:06 04.12.2020, 17:23
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Kısıtlamada sokak hayvanları Büyükşehir’e emanet
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet’ sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle ‘Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet!’ sloganıyla sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan Büyükşehir ekipleri, Covid-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

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