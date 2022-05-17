Kısa Mola Merkezlerinde engelli bireyler gönüllerince eğlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasıda Milas, Marmaris ve Fethiye Kısa Mola Merkezlerinde engelli bireylere yönelik saksı boyama, çerçeve boyama, el baskısı, ebru ve mozaik atölyesi ile çiçek dikme gibi birçok etkinlik düzenledi.

Etkinliklerde engelli bireylere yönelik olarak saksı boyama, çerçeve boyama, el baskısı, ebru atölyesi, mozaik atölyesi, çiçek dikme gibi birçok etkinlik yapıldı. Etkinlikte kaliteli zaman geçiren engelli bireyler, gönüllerince eğlendi.

Bugüne kadar 311 engelli bin 5 bin 159 kez hizmetten yararlandı

Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Engelli bireylerin güzel zaman geçirdiği projede aileler kısa bir mola verirken, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuluyor.

Merkezde engelli bireyler alanında uzman personel ile birlikte zaman geçirerek çeşitli etkinliklere katılıyor. Engelli bireylerini Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola Merkezlerine emanet eden aileler, günlük işlerini rahatlıkla hallederken, kendilerine de zaman ayırabiliyor. Örnek proje olarak hayata geçen Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris Kısa Mola Merkezlerinden, bugüne 311 engelli 5 bin 159 kez yararlandı.