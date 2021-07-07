Kısa Mola merkezleri faaliyetlerine devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan ve kontrollü normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye Kısa Mola Merkezleri hizmetlerine devam ediyor.

Engelli bireylere sahip ailelerin bireylerini süreli olarak bırakabilmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kısa Mola Merkezlerinden bugüne kadar 266 kişinin 4 Bin 565 defa yararlandı.

Birçok tedbirin alındığı Kısa Mola Merkezlerinde Covid-19 önlemleri kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte ediliyor. Personel de maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor.