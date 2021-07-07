banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Kısa Mola merkezleri faaliyetlerine devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan ve kontrollü normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye Kısa Mola Merkezleri hizmetlerine devam ediyor.

MUĞLA 07.07.2021, 13:48
Kısa Mola merkezleri faaliyetlerine devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan ve kontrollü normalleşme dönemine geçilmesi ile birlikte faaliyetlerine tekrar başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye Kısa Mola Merkezleri hizmetlerine devam ediyor.

Engelli bireylere sahip ailelerin bireylerini süreli olarak bırakabilmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kısa Mola Merkezlerinden bugüne kadar 266 kişinin 4 Bin 565 defa yararlandı.

Birçok tedbirin alındığı Kısa Mola Merkezlerinde Covid-19 önlemleri kapsamında hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireylerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte ediliyor. Personel de maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu