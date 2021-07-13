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Kırsal Mahallelerin yolları yenileniyor

Muğla genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesine bağlı Kazık ve Gürçamlar Mahalleleri bağlantı yolunda zemin güçlendirme ve yol bakım çalışmasını sürdürüyor.

MUĞLA 13.07.2021, 15:48
Kırsal Mahallelerin yolları yenileniyor
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Muğla genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesine bağlı Kazık ve Gürçamlar Mahalleleri bağlantı yolunda zemin güçlendirme ve yol bakım çalışmasını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milas ilçesine bağlı Kazıklı ve Gürçamlar grup yollarında zemin güçlendirme ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas ilçesinin kırsal mahallelerinde devam eden yol çalışmaları ile ilgili Gürçamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Er açıklamalarda bulundu. Er, “Mahallemizde devam eden zemin güçlendirme ve yol bakım çalışmalarını yakından takip ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz sıcak havalara rağmen yollarımızı daha güvenli hale getirmek için canla başla çalışıyorlar. Mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.
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